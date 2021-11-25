25.11.2021
В Историческом музее открылась выставка в честь столетия челябинского театра драмы
25.11.2021
В Картинной галерее Челябинска открывается выставка итальянской графики XVII века
25.11.2021
Нацпарк «Таганай» открыл «столовые» под открытым небом для птиц и зверей
25.11.2021
В Челябинской области стартует первый фестиваль муниципальных музеев
24.11.2021
Плюс одна зебра: полосатые обитатели челябинского зоопарка стали счастливыми родителями
24.11.2021
Бывший вице-мэр Миасса арестован по подозрению в превышении должностных полномочий
Опасный путь в школу: в Чурилово украдено 35 решеток ливневой канализации, установленных на новой дороге
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021