Опасный путь в школу: в Чурилово украдено 35 решеток ливневой канализации, установленных на новой дороге

В Челябинске на улице Конструктора Духова неизвестные украли 35 решеток ливневой канализации, что создало опасную ситуацию для детей, – новая дорога, являющаяся социально важным объектом и построенная в рекордно короткие сроки, ведет к школе №116 в Чурилово (Тракторозаводский район).

Как сообщает пресс-служба городской администрации, подрядчик строительства и пока еще собственник данной дороги – ООО «АрСак» - написал заявление в полицию.

Ранее силами данной подрядной организации уже было восстановлено десять решеток, их приварили, однако это обстоятельство злоумышленников не останавливает: за последние дни украдено в общей сложности 35 люков.

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«Это настоящее кощунство, нельзя подвергать опасности детей ради сомнительной разовой выгоды! Сейчас в школе проводят внеплановые уроки по безопасности, где ребятам рассказывают о сложившейся ситуации и объясняют, как себя вести. Через чаты доводим информацию до родителей, чтобы они были аккуратнее и также предупреждали деток. На восстановление потребуется время, хотя сейчас, конечно, срочные меры приняты — опасные места обозначены подручными средствами. Мы обратились в полицию с просьбой проверить все близлежащие пункты приема металла и держать расследование этого преступления на контроле», - отметил глава Тракторозаводского района Челябинска Юрий Кузнецов.

В городской администрации напомнили, что дорога по улице Конструктора Духова с объектами инфраструктуры была построена на год раньше, чем было запланировано в контракте. В связи с тем, что не завершены работы по благоустройству, объект не принят в муниципальную казну и ответственность за его сохранность лежит на плечах подрядчика. Всего на данном объекте 45 люков ливневой канализации. При строительстве, с учетом болотистой местности, был построен новый ливневой коллектор и водоотводные каналы.