ОПГ высоких чинов не смогла смягчить вердикт

По итогам апелляционного пересмотра оставлен в силе приговор участникам преступной группы из Копейска (Челябинская область), осужденным за хищение имущества граждан и юридических лиц на сумму свыше 355 миллионов рублей. Преступные действия выявили сотрудники УФСБ совместно с коллегами из других силовых ведомств.

Судом установлено, что генеральный директор ОАО «Копейский хлебокомбинат» Сергей Тумбаев создал организованную преступную группу (ОПГ). Сообщниками выступали бывшие начальник договорно-правового отдела данного предприятия Антон Гусев, председатель Челябинского третейского суда ЗАО «Юридический центр «Советник права», экс-прокурор Копейска Григорий Балыкин, начальник управления имуществом и земельных отношений администрации Копейского городского округа Дмитрий Курилкин, предприниматель Константин Гуревич и юрисконсульт ТД «Руслада».

Участники прибрали к рукам при помощи мошеннических уловок имущество Копейского хлебокомбината, администрации городского округа, торговых предприятий, частных лиц в виде зданий, земельных участков и квартир на территории Челябинской, Оренбургской и Курганской областей.

Для достижения преступных целей подсудимые делали подложные документы на имущество и фиктивные судебные решения Челябинского областного третейского суда. Преступление выявлено в 2015 году.

Суд приговорил бывшего директора хлебокомбината Сергея Тумбаева к восьми годам в колонии общего режима и штрафу в сумме 800 тысяч рублей.

Начальник юридического отдела приговорен к семи годам строгого режима с учетом ранее назначенного наказания Ленинским районным судом Оренбурга, чиновник администрации Копейска - к пяти с половиной годам со штрафом 550 тысяч, предприниматель - к пяти годам общего режима и штрафу 520 тысяч рублей.

Еще один фигурант уголовного дела (экс-прокурор Копейска Григорий Балыкин) умер во время его рассмотрения судом, по решению судебного органа оно было прекращено. Юрисконсульт торгового дома заключила досудебное соглашение и была приговорена ранее в особом порядке Челябинским областным судом к четырем годам шести месяцам лишения свободы условно.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, осужденные и их защитники обжаловали приговор, указав на недоказанность вины и суровость назначенного наказания. С учетом позиции прокурора апелляционная инстанция Челябинского областного суда отклонила доводы жалоб, приговор оставила без изменения.

Кстати, экс-директор местного хлебокомбината Сергей Тумбаев, создавший ОПГ, а также его подельник Антон Гусев на оглашение приговора не явились. Позже Гусев был задержан, судьба Сергея Тумбаева неизвестна.