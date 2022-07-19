19.07.2022
В ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк. Ему было всего 21 год
19.07.2022
Организатора канала сбыта контрафакта, задержанного ФСБ, оставили на свободе
19.07.2022
Жителей Челябинской области ждут «Крылья лета» на аэродроме «Калачево»
19.07.2022
В Челябинске в среду завоют сирены
19.07.2022
За 20 лет АНГЦ-1 ММК выпустил более восьми миллионов тонн оцинкованной продукции
19.07.2022
Юный косолапый хозяин таганайской тайги «угодил» в фотоловушку
Организатора канала сбыта контрафакта, задержанного ФСБ, оставили на свободе
15.07.2022
В Челябинской области «закрыли» членов ОПГ
13.07.2022
Экс-полицейский из Челябинска разгласил гостайну фигурантам уголовного дела
11.07.2022
УФСБ «вычислила» жителей Магнитогорска, которые организовывали фиктивные браки
08.07.2022
Молодые лейтенанты-пограничники приступили к службе
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022