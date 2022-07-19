Организатора канала сбыта контрафакта, задержанного ФСБ, оставили на свободе

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли канал сбыта контрафактной продукции. Суд оставил виновника на свободе.

Суд Копейска (Челябинская область) признал виновным местного жителя в совершении преступления, предусмотренного статьей «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на четыре года условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

Копейчанин организовал устойчивый незаконный канал поставки и сбыта алкогольной и табачной продукции, подлежащей маркировке акцизными марками, в особо крупном размере из Московской, Владимирской областей и Ставропольского края в Челябинскую область. Он задержан сотрудниками УФСБ и полицейского главка в июне 2021 года, при задержании у него изъято 65 000 пачек немаркированных табачных изделий, 3 200 бутылок спиртосодержащей жидкости общей стоимостью более шести миллионов рублей.