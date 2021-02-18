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Оштрафован южноуралец, обматеривший пограничника

Житель Челябинской области осужден за публичное оскорбление сотрудника пограничного управления при исполнении должностных обязанностей.

Приговором мирового судьи города Карталы и Карталинского района Челябинской области 40-летний местный житель осужден за публичное оскорбление пограничника в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Суд установил, что 7 сентября 2020 года сотрудник пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, осуществляя контроль за соблюдением пограничного режима в пограничной зоне, остановил автомобиль, в котором в качестве пассажира в состоянии алкогольного опьянения следовал, не имеющий при себе документов, удостоверяющих личность и оснований, нахождения в пограничной зоне.

Силовик потребовал нарушителя проследовать в служебный автомобиль для доставления в отделение с целью привлечения к административной ответственности. Мужчина в неадекватном состоянии с целью воспрепятствования своего задержания, доставления и привлечения к административной ответственности, умышленно в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника пограничного управления, выразившись в его адрес грубой нецензурной бранью. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере пять тысяч рублей.