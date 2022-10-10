Осужден сторонник криминальной субкультуры «А.У.Е.»*, задержанный УФСБ по Челябинской области

Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области пресечена незаконная деятельность приверженца экстремистского движения.

Он был задержан сотрудниками УФСБ за публичные призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и государственных структур, а также к изменению основ конституционного строя Российской Федерации, которые он разместил в личном аккаунте одной из социальных сетей в Интернете.

В результате обыска у него также обнаружили и изъяли около 80 граммов марихуаны и десять патронов, предназначенных для стрельбы из боевого оружия.

Озерский городской суд признал виновным местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Незаконное хранение наркотических средств» и «Незаконное хранение боеприпасов».

Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. И лишил права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, сроком на два года.

Виновный является сторонником криминальной субкультуры «А.У.Е.»* (Организация, признана Верховным судом Российской Федерации экстремистской, деятельность которой на территории государства запрещена).



* - «А.У.Е.» - организация, которая признана Верховным судом Российской Федерации экстремистской, деятельность которой на территории государства запрещена.