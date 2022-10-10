10.10.2022
Разметка и освещение на улице Худякова появятся до конца этой недели
10.10.2022
«Динамо-Уралочка» возглавила турнирную таблицу чемпионата России
10.10.2022
Бизнесмена из Златоуста, который попался на мошенничестве при строительстве биатлонного комплекса, отправили в колонию
10.10.2022
ММК: время новых решений
10.10.2022
Государственному ансамблю танца «Урал» устроили овации в Московском Кремле
10.10.2022
В Челябинске стартовала акция «Вяжем носки солдату»
Осужден сторонник криминальной субкультуры «А.У.Е.»*, задержанный УФСБ по Челябинской области
10.10.2022
Бизнесмена из Златоуста, который попался на мошенничестве при строительстве биатлонного комплекса, отправили в колонию
30.09.2022
ФСБ предупреждает сограждан об уголовной ответственности за шпионаж
17.05.2022
Сотрудники УФСБ пресекли канал контрабанды продукции военного назначения
14.04.2022
Задержанный силовик из Миасса отстранен от службы, а его руководители будут наказаны
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022