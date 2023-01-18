Осуждены бывшие полицейские-взяточники из Магнитогорска, обличенные ФСБ

Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) признал бывших полицейских виновными в превышении должностных полномочий и получении взяток.

На скамье подсудимых сидели начальник угрозыска УМВД России по Магнитогорску майор полиции Руслан Курбанов и оперуполномоченный угрозыска отдела полиции «Левобережный» капитан полиции Огнев. Об этом сообщили в ФСБ по Челябинской области.

Доказана причастность полицейских к получению взятки в размере одного миллиона 300 тысяч рублей за непривлечение гражданина к уголовной ответственности.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ, и в ноябре 2021 года виновные были задержаны.

«Выявленные сотрудники были немедленно уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В дальнейшем оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось при содействии сотрудников подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области», - добавили в региональном полицейском главке.

Уголовное дело расследовано СУ СК России по Челябинской области.

Решением суда экс-полицейским назначено наказание в виде штрафа в размере трех миллионов 520 тысяч рублей каждому и лишения специальных званий.