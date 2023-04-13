Пашня в Троицком районе пострадала из-за пожара на участке для выпаса скота

Пашня в Троицком районе Челябинской области пострадала из-за пожара на участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 123 гектара, предназначенном для выпаса скота.

Сухая прошлогодняя трава на сельхозучастке у поселка Черноречье загорелась шестого апреля.

«Данный участок относится к пастбищам и находится в аренде с ноября 2022 года у жителя Черноречья, который занимается разведением крупного рогатого скота и лошадей», - рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

По ее словам, во время ЧП огонь перекинулся на соседний участок - пашню общей площадью 92,12 гектара, на которой остались с прошлого года пожнивные остатки яровых зерновых культур. Площадь возгорания пашни составила около 60 гектаров.

Пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить распространение огня на участки, находящиеся в непосредственной близости к лесному массиву «Санарский Бор» и населенному пункту поселка Каменная Санарка Троицкого района.

ГУ МЧС РФ в рамках межведомственного взаимодействия передало должностным лицам управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям материалы дела.

В ближайшее время управлением будет рассмотрен вопрос о проведении внепланового надзорного мероприятия в отношении пользователя земельного участка, на котором возник очаг возгорания.

Россельхознадзор напоминает: в соответствии с постановлением правительства Челябинской области с 12 апреля на всей территории региона введен особый противопожарный режим.

«Все собственники и пользователи земельных участков, особенно граничащих с населенными пунктами и лесными массивами, должны принять меры и ликвидировать зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью, чтобы не нанести возможным возгоранием сухостоя вред окружающей среде, жизни и здоровью граждан», - подчеркнула Татьяна Нахтигаль.