Пенсионерка из Челябинска лишилась денег, решив отдохнуть в Сочи

Жительница Челябинска, решившая отдохнуть в Сочи, в результате своей доверчивость лишилась возможности насладиться морским воздухом – ее обманули мошенники.

В одной из социальных сетей горожанка пенсионного возраста увидела объявление о продаже путевок по низким ценам в курортные города. Она заказала тур в Сочи, перечислив продавцу, который потом перестал выходить на связь, 60 тысяч рублей.

Еще одной челябинке мошенники позвонили под видом банковских работников и сообщили, что на ее имя оформлен кредит, для аннулирования которого необходимо создать «зеркальную заявку». Женщина оформила кредит в сумме свыше 260 000 рублей, обналичила денежные средства и по указанию злоумышленников перевела их на сторонние счета другого банка.

Еще одной жительнице Челябинска позвонили якобы сотрудники брокерской компании и предложили инвестировать деньги в ценные бумаги и другие объекты биржевой торговли с целью получения прибыли. Женщина вложила около 450 тысяч рублей, однако ни прибыль, ни вложенные средства получить не смогла, после чего обратилась в полицию.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

«Полицейские в очередной раз призывают граждан к бдительности. Будьте внимательны при общении с неизвестными и совершении различных сделок в сети Интернет. Если вы сомневаетесь, лучше отменить сделку или обратиться за консультацией к специалисту. Никогда не оформляйте кредиты по принуждению незнакомцев, не сообщайте пароли от своих банковских карт и не переводите денежные средства на сторонние счета. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит в том числе и от принятых вами решений», - отмечает сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.