Пенсионерки Челябинской области оставили аферистов без денег

Четыре пенсионерки возраста около восьмидесяти лет из Челябинской области не поверили мошенникам и спасли свои сбережения. Аферисты остались без добычи.

В полиции Челябинска, Магнитогорска и Златоуста поступили схожие сообщения потерпевших. Пенсионерки рассказали, что им позвонили якобы родственники и рассказали о том, что попали в ДТП. Мнимая родня жаловалась, что стала виновниками автоаварий и потерпевшим требуется много денег на лечение. К тому же им грозит уголовная ответственность, поэтому нужно заплатить деньги, чтобы избежать ответственности. Далее неизвестные просили передать разные суммы – от 70 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Одной из женщин голос показался совсем незнакомым. Она прервала звонок и сама перезвонила дочери. Родственница подтвердила, что никакого ДТП не произошло. Остальные горожанки слышали о подобных фактах обмана, поэтому сразу прервали разговор», - рассказали в региональном полицейском главке.

По фактам попыток совершения мошенничества возбуждены уголовные дела.