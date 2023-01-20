19.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 января (18+)
19.01.2023
Южноуральские промышленники адаптируют проект «Профессионалитет»
19.01.2023
В больнице продолжают лечение 50 челябинцев с гепатитом А, еще 92 контактных - под наблюдением
19.01.2023
СК после взрыва газа в Миассе начал проверку
19.01.2023
Жители Южного Урала 86% платежей проводят онлайн
19.01.2023
Южноуральские приставы стоят на защите детей-сирот
Пенсионерки Челябинской области оставили аферистов без денег
19.01.2023
Жительницу Кыштыма лесбиянка шантажировала интимным видео
18.01.2023
Жительница Аргаяшского района стала жертвой лжеинструктора по вождению
18.01.2023
Осуждены бывшие полицейские-взяточники из Магнитогорска, обличенные ФСБ
17.01.2023
Скоков поручил полицейским в Крещение уделять внимание необорудованным купелям
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023