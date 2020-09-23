Перед судом Златоуста предстанет бывший руководитель центра юных техников

В Златоусте (Челябинская область) завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального учреждения «Центр юных техников», обвиняемого в получении взятки (часть третья статьи 290 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый в 2018-2019 годах получил от местной жительницы взятку в размере более 75-ти тысяч рублей за передачу ей в пользование помещения без заключения договора аренды муниципального имущества.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.