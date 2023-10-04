Перекал печи в бане привел к пожару в частном доме Копейска, вся семья спаслась

В Копейске (Челябинская область) сегодня, четвертого октября, рано утром пожарные тушили жилой частный дом и баню на улице Бойко.

В доме живет семья из пяти человек. Двое взрослых и три ребенка (14-летний мальчик и две девочки четырех и 12-ти лет) эвакуировались самостоятельно, не пострадав на пожаре.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, когда пожарные прибыли на место происшествия, пылали надворные постройки, веранда и кровля дома.

По предварительной информации, пожар начался из-за перекала печи в бане.