04.10.2023
В Троицке хозяин спал, пока гости его обворовывали
04.10.2023
Перекал печи в бане привел к пожару в частном доме Копейска, вся семья спаслась
04.10.2023
На Таганае снова зацвела брусника
04.10.2023
По фактам получения травм детьми в Челябинской области СК проводит проверки
03.10.2023
В Челябинской области снизилась заболеваемость коронавирусом
03.10.2023
Призывников-срочников не будут направлять в зону боевых действий
Перекал печи в бане привел к пожару в частном доме Копейска, вся семья спаслась
17.08.2023
Из здания гипермаркета на Братьев Кашириных эвакуировались сто человек
14.07.2023
Территорию торфяного пожара в Аргаяшском районе и Озерске держат на постоянном контроле
19.06.2023
В Челябинске из горящей квартиры спасли троих взрослых и ребенка
07.06.2023
В Челябинской области утонула машина, водитель погиб
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023