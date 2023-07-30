Первый замглавы Ашинского района приговорен к восьми с половиной годам колонии за взятки

Первый заместитель главы Ашинского района (Челябинская область) Семен Авраменко, обвиняемый в получении взяток, приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу.

Соответствующий приговор оглашен в Ашинском городском суде, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Следствием установлено, что Авраменко, используя свое служебное положение, получил взятки в сумме более 250 тысяч рублей от предпринимателя за заключение договоров по приобретению за счет средств бюджета квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Жилые помещения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, приобретались по завышенной цене. За незаконные действия чиновник получал взятки в виде денежных средств.

Семену Авраменко предъявлено обвинение в совершении 10 эпизодов получения взяток (ч.3 ст.290 УК РФ).

Первого замглавы задержали в декабре 2021 года сотрудники управления ФСБ России по региону.

Ашинский суд 28 июля приговорил Авраменко к восьми годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему также предстоит выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Экс-чиновник лишен права занимать определенные должности на четыре года.