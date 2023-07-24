Вынесен приговор экс-замглаве Ашинского района

Бывший заместитель главы Ашинского муниципального района (Челябинская область) Виктор Чистяков, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу.

Соответствующее решение принял Ашинский городской суд.

«Собранные следственными органами СК РФ по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего заместителя главы Ашинского муниципального района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», - сообщают в пресс-службе регионального следственного управления.

Суд установил, что Чистяков с октября по декабрь 2018 года через посредника получил взятку в размере 800 тысяч рублей от замдиректора коммерческой компании за помощь в приеме и оплате работы по строительству системы обеззараживания воды в Кропачево, выполненной с нарушением строительных норм и требований.

Как сообщает областная прокуратура, приговором суда виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два года, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки в размере 2,4 миллиона рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области.