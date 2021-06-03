Первый замминистра строительства Белавкин подозревается в получении взятки более миллиона

Первого заместителя министра строительства и инфраструктуры области Ивана Белавкина подозревают в получении взятки в размере более одного миллиона рублей. Решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, Иван Белавкин был задержан третьего июня 2021 года. Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении Белавкина по части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«По данным следствия, первый замминистра в течение 2020 – начала 2021 годов получил взятку в размере более одного миллиона рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации», - уточнил Шишков.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, в настоящий момент под следствием находится еще один заместитель министра строительства и инфраструктуры области – Татьяна Антонова (была задержана в апреле 2020 года). Чиновнице предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Антонова в 2016-2017 годах получила взятки в сумме 2,2 миллиона и 1,5 миллиона рублей от заместителя гендиректора коммерческой организации за совершение входящих в служебные полномочия действий по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.

Аналогичное обвинение также предъявлено экс-директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову и директору фирмы «Стройтранссоюз» Михаилу Азаматову. Почти год замминистра находилась в СИЗО, в апреле 2021 года была изменена мера пресечения на запрет определенных действий.