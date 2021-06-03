В Челябинска задержан первый замминистра строительства Иван Белавкин

В Челябинской области задержан первый заместитель министра строительства и инфраструктуры области Иван Белавкин по подозрению в получении взятки.

По данным источников, возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

«Правительство региона в курсе, - сообщили агентству в пресс-службе правительства и губернатора. - Следственным органам будет оказано необходимое содействие в целях объективного расследования».

В министерстве строительства и инфраструктуры области проводятся оперативно-следственные мероприятия. «Министерство продолжает работу в штатном режиме», - отметили в пресс-службе правительства.