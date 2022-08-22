По факту гибели двух братьев в канализационном колодце в Увельском районе возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти братьев 17-ти и 19-ти лет. По предварительным, данным один из них был разнорабочим в детском лагере и выполнял работы по очистке канализационного колодца и потерял сознание. Брат пытался его поднять из колодца.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщили в СКР по Челябинской области, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 20 августа в канализационном коллекторе на территории детского лагеря в Увельском районе обнаружены тела разнорабочего и его брата. По предварительным, данным разнорабочий выполнял работы по очистке канализационного колодца и потерял сознание. Брат пытался его поднять из колодца. Известно, что их мама работала в том же лагере поваром.

Прокуратура также проводит проверку. В ее ходебудет дана оценка действиям должностных лиц оздоровительного лагеря в части соблюдения требований охраны труда, обеспечения техники безопасности при производстве работ.