По факту гибели матери с двумя детьми в Копейске возбуждено уголовное дело

В Копейске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту смерти местной жительницы и ее двух детей - четырехлетнего мальчика и полуторагодовалой девочки. Они погибли во время пожара.

В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти местных жителей, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Об этом сообщили в СКР по региону.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», свою проверку проводит и прокуратура Челябинской области. В ходе надзорных мероприятий прокуратура (с привлечением специалистов) проверит соблюдение правил технического обслуживания внутридомового газового оборудования со стороны уполномоченных служб.

Также надзорному ведомству предстоит дать оценку профилактической работе по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности, проводимой с многодетными семьями.