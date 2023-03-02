По факту падения льда на малыша в Магнитогорске возбуждено уголовное дело

В Магнитогорске (Челябинская область) по факту падения льда с козырька дома по улице Октябрьской на ребенка 2021 года рождения возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

Напомним, полуторогодовалый малыш получил травмы, находясь на руках у мамы, днем 27 февраля. Ребенка госпитализировали, оказали медицинскую помощь.

Как сообщает СУ СКР по Челябинской области, в настоящее время ведутся следственные действия. В ходе расследования уголовного дела будут установлены виновные должностные лица коммунальной организации, ответственные за обеспечение своевременной уборки снега.

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска проверяет исполнение законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, с козырька балкона на четвертом этаже которого на малыша упал снег с наледью.