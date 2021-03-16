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По факту схода вагонов на ЮУЖД возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда с углем на перегоне Сыростан-Хребет. Повреждено железнодорожное полотно, пострадавших в результате происшествия нет.

Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей - «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 16 марта 2021 года в 5 часов 20 минут по местному времени при движении грузового поезда в составе двух локомотивов и 66 вагонов, груженных углем, во время движения по пути перегона Сыростан-Хребет Южно-Уральской железной дороги с рельсов сошли 19 грузовых вагонов. Вследствие схода повреждено железнодорожное полотно, пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов Уральского следственного управления на транспорте СК России, сотрудников транспортной полиции. Проводятся осмотр места происшествия, допросы членов локомотивной бригады и других работников железной дороги, выемки необходимой документации.