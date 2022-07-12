По факту смерти 16-летнего подростка в Троицке проводится доследственная проверка

По факту смерти 16-летнего подростка в детском доме инвалидов города Троицка (Челябинская область), обнаруженного вечером седьмого июля, проводится доследственная проверка.

«В ходе проверки проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза трупа, проводятся проверочные мероприятия для установления обстоятельств гибели несовершеннолетнего в специализированном детском учреждении. Следователи СК просматривают видеозаписи с камер наблюдения», - сообщает сегодня, 12-го июля, региональное следственное управление СК России.

По результатам проверки, находящейся на контроле руководителя СУ СКР по Челябинской области, будет принято процессуальное решение.

Напомним, служебную проверку в данном учреждении в ближайшее время проведет министерство социальных отношений региона, где ранее отмечали, что подросток находился там с декабря прошлого года по заявлению матери с учетом состояния его здоровья. По информации руководителя учреждения Инны Ефименко, озвученной минсоцу, когда подросток ложился спать, жалоб от него на плохое самочувствие не поступало.