06.09.2022
По вине пьяного иностранца на трассе в Сосновском районе тяжело пострадали девушка и ребенок
06.09.2022
За сутки заболело ковидом 725 южноуральцев, выздоровело 574, умерло двое
06.09.2022
ММК экономит энергоресурсы и снижает углеродный след
06.09.2022
Деревья «Зигальги» стали светиться в темноте
05.09.2022
Предприниматель из Агаповского района незаконно получил субсидию из областного бюджета
05.09.2022
Пенсионер из Южноуральска перевел мошенникам больше миллиона накоплений
По вине пьяного иностранца на трассе в Сосновском районе тяжело пострадали девушка и ребенок
24.06.2022
По вине другого водителя: на трассе в Челябинской области иномарка сбила ограждение и легла на крышу
11.11.2021
Судебные приставы Челябинска первыми пришли на помощь пострадавшим в серьезном ДТП
18.08.2021
В Миассе четыре человека пострадали в ДТП
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022