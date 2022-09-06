По вине пьяного иностранца на трассе в Сосновском районе тяжело пострадали девушка и ребенок

В Челябинской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на территории Сосновского района, в котором тяжело пострадали девушка и ребенок.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла четвертого сентября в 19 часов 44 минуты на 58-м километре автодороги «Западный обход Челябинска». Водитель 1983-го года рождения за рулем автомобиля «Ssan Yong», не справившись с управлением, вылетел на встрече, врезавшись в иномарку «Toyota Corona», за рулем которой находился водитель 1992-го года рождения.

В результате столкновения пассажиры автомобиля «Toyota» - девушка 1994-го года рождения и девочка 2014-го года рождения - получили тяжелые травмы.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель «Ssan Yong» - гражданин одной из азиатских стран - в момент совершения ДТП был пьян.

По данному факту следственный отдел ОМВД России по Сосновскому району возбудил уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 264 УК РФ.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ - до решения вопроса об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.