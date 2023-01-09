09.01.2023
Почти полтысячи пьяниц за рулем поймали в новогодние праздник полицейские
09.01.2023
Профгрупорги Группы ПАО «ММК» снова признаны одними из лучших в стране
09.01.2023
Для студентов и аспирантов инженерных специальностей правительство РФ учредило стипендию имени Королева
09.01.2023
Челябинская филармония и Академия Ларисы Долиной объявили прием вокалистов
09.01.2023
В Челябинске из-за мороза закрыты катки в двух парках
09.01.2023
Завтра состоится прощание с Александром Смирновым, одним из инициаторов премии «Светлое прошлое»
Почти полтысячи пьяниц за рулем поймали в новогодние праздник полицейские
430 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, выявили сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области в новогодние праздники
31.05.2019
За «пьяные» ДТП с погибшими будут сажать на 15 лет
24.09.2018
В Верхнеуральске сотрудники Росгвардии преследовали пьяного водителя
30.08.2018
Виновник ДТП в Чебаркульском районе может сесть за решетку на девять лет
13.07.2018
Челябинская область готовится к субботней «охоте» на пьяных водителей
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022