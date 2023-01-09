Почти полтысячи пьяниц за рулем поймали в новогодние праздник полицейские

В новогодние праздники сотрудники ГИБДД Челябинской области задержали 430 водителей, которые разъезжали по улицам региона в состоянии алкогольного опьянения. Большинство из них станут пешеходами на ближайшие полтора года.

Сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности привлечено 379 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По решению суда нарушители будут подвергнуты наказанию в виде лишения права управления на срок от полутора до двух лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей.

При повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения выявлен 51 водитель. Им грозит лишение свободы на срок до трех лет.

За управление машиной без прав привлечено 211 человек.