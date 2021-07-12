Под Челябинском задержан поджигатель «Газели»

В Копейске (Челябинская область) сотрудники уголовного розыска задержали 54-летнего мужчину, который поджег чужой автомобиль марки «Газель». Подозреваемый признался, что сделал это из-за неприязненного отношения к владельцу, сообщили в ГУ МВД региона.

В полицию обратился 61-летний мужчина. Он рассказал о возгорании своей машины «Газель», которую оставил во дворе дома в поселке Октябрьский. Ущерб он оценил в 50 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции по подозрению в совершении противоправного деяния задержали ранее судимого жителя города Копейска. Задержанный пояснил, что автомобиль поджег из-за неприязненного отношения к его владельцу», - рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

По данному факту возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.