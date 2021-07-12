12.07.2021
Спасателям пришлось эвакуировать спортсменов с озера Тургояк
12.07.2021
В Челябинской области убийце отменили приговор
12.07.2021
Под Челябинском задержан поджигатель «Газели»
12.07.2021
В Челябинске снесут аварийные дома
12.07.2021
На юге Челябинской области продолжается работа по ликвидации крупных ландшафтных пожаров
12.07.2021
Сбер подвел итоги «Иннопром-2021»
Под Челябинском задержан поджигатель «Газели»
Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»
12.07.2021
Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным
09.07.2021
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021