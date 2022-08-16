Под Миассом москвичка едва не умерла после укуса насекомого

Прогулка двух девушек из Москвы в окрестностях Миасса (Челябинская область) едва не закончилась трагедией. Одну из подруг укусило насекомое и у нее началась анафилаксия (аллергическая реакция немедленного типа).



В понедельник, 15 августа, во время прогулки, наслаждаясь природой, лесом и прекрасной погодой две жительницы Москвы не обратили внимания, когда одну из них укусило какое-то насекомое.



Однако, буквально через несколько минут, 20-летняя девушка почувствовала слабость, головокружение, ей стало крайне трудно дышать, она не могла самостоятельно идти дальше, да и местность незнакомая, людей поблизости нет. Оставалась надежда, что их найдут спасатели.



«Уже через две минуты после поступления сообщения о ЧП дежурная смена Миасского отряда областной ПСС выехала на квадроциклах на поиски пострадавшей. Находясь на связи, в пути, уточняли дорогу и путь, по которому шли девушки.

Обнаружить их удалось в ходе обследования подходящей по описанию местности, в двух километрах от жилых районов Миасса. Задыхающуюся девушку на носилках эвакуировали к месту прибытия экипажа СМП и уже спустя несколько минут к оказанию помощи пострадавшей приступили врачи СМП», - сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

У девушки после укуса насекомого началась анафилаксия. Сейчас ее жизнь вне опасности.

Для справки:

Анафилаксия – стремительная и угрожающая жизни системная реакция организма человека, источником которой чаще всего становятся лекарственные препараты, продукты питания и укусы насекомых. Благоприятный исход терапии при анафилаксии возможен при своевременной и адекватной терапии.