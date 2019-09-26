Под окнами школы в Челябинске найден труп мужчины
Происшествия
Сегодня, 14:24
Автор: 
Инна Шемаева

Под окнами школы №138 в Челябинске найден труп мужчины. Его из окон образовательного учреждения увидели учащиеся.

Труп мужчины был обнаружен сегодня, 26 сентября. На место ЧП выехали сотрудники, следственного комитета и полиции.

«Обнаружен труп без признаков, указывающих на криминальный характер смерти. По внешнему виду – это человек без постоянно места жительства. Документов при нем обнаружено не было», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

Автор: 
Инна Шемаева
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