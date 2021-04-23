23.04.2021
Под суд пойдет челябинец, выбросивший труп с балкона
23.04.2021
В Челябинской области пьяная девушка на машине ВАЗ протаранила столб и забор
23.04.2021
Как Челябинск отпразднует День Победы
23.04.2021
В Челябинске разместили около тысячи электросамокатов для активных горожан
23.04.2021
Особенность текущего эпидсезона в Челябинской области
23.04.2021
За сутки умерло девять южноуральцев с подтвержденным ковидом
Под суд пойдет челябинец, выбросивший труп с балкона
С добрым утром, Челябинск! Кондукторы. Роботы. Мысли вслух
22.04.2021
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
22.04.2021
Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
21.04.2021
В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств
21.04.2021
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
20.04.2021