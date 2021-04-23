Под суд пойдет челябинец, выбросивший труп с балкона

В Челябинске в суд направили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого. После расправы горожанин выбросил труп с балкона пятого этажа.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, вечером 27 января 2021 года обвиняемый и его знакомый распивали спиртное. Внезапно между ними вспыхнул конфликт, в результате которого 39-летний челябинец сначала задушил товарища, а потом скинул его тело с пятого этажа многоквартирного дома.

В отношении мужчины возбуждено и расследовалось уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). Свою вину он признал полностью, в содеянном раскаялся.

«Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений, отбывал наказание в местах лишения свободы, состоит на учете у врача в связи с хроническим заболеванием», - пояснили в прокуратуре Челябинской области.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.