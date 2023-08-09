Под завалами на месте взрыва в Сергиевом Посаде может находиться еще пять человек

Пять человек еще могут находиться под завалами после взрыва в Сергиевом Посаде, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Число пострадавших выросло до 45.

«Под завалами могут находиться пять человек. Сейчас на месте взрыва работают 16 бригад скорой и три бригады медицины катастроф, подключили и санавиацию», - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

На данный момент в районную больницу Сергиева Посада поступило 43 человека. Шестеро находятся в реанимации, у них ожоги и черепно-мозговая травма. Еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных - осколочные повреждения средней тяжести.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов побывали в больнице, куда доставляют пострадавших.

В больнице также усилили бригады экстренной помощи. Создан резерв из 40 коек, в том числе 10 реанимационных.

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