Подарок гурману: челябинка пыталась передать осужденному марихуану в кетчупе

Жительница Челябинска пыталась передать своему знакомому, отбывающему наказание в ИК-1, растительный наркотик, который изобретательная горожанка спрятала в майонезе и кетчупе.

При досмотре передачи восемь хитро спрятанных пакетиков с зеленым веществом обнаружили в продуктах бдительные сотрудники исправительного учреждения.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, в экспертно-криминалистическом центре регионального полицейского главка исследовали содержимое пакетиков. Как оказалось, это была марихуана весом около 15 граммов.

В соответствии с действующим законодательством за передачу или попытку передачи наркотических веществ виновному может грозить до 20 лет лишения свободы.