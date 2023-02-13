13.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 февраля (18+)
13.02.2023
Подарок гурману: челябинка пыталась передать осужденному марихуану в кетчупе
13.02.2023
В Челябинской области начинается процесс по делу экс-директора «Баден-Бадена», где утонула девочка
13.02.2023
Консультация юриста: что делать, если работодатель задержал выплату заработной платы
13.02.2023
Челябинский облсуд оставил Арсена Симонова под стражей
13.02.2023
Челябинцы стали участниками Фестиваля космических наук
Подарок гурману: челябинка пыталась передать осужденному марихуану в кетчупе
25.01.2023
Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска изъяли у местного жителя мефедрон
13.01.2023
В колонию отправлен свердловчанин, задержанный ФСБ Челябинской области
26.08.2022
Пара из Омска приехала в Челябинск делать «закладки»
03.06.2022
Сотрудники УФСБ задержали в Челябинске наркоторговца с крупной партией гашиша
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023