Подельника Чернобровина отправили в колонию

Сегодня, третьего октября, Центральный районный суд вынес приговор в отношении заместителя начальника регионального отделения Пенсионного фонда Александра Орехова, обвиняемого в получении взятки. Четыре года подельник Виктора Чернобровина проведет в колонии строгого режима.

Приговором суда Орехов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 2700000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Орехов взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда.

Напомним, по версии следствия, в период с августа 2019 года по июль 2021 года Орехов совместно с соучастниками получил взятку в сумме около 28 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за беспрепятственное заключение государственного контракта на охрану зданий территориальных подразделений Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области.

Александр Орехов проходил по одному уголовному делу вместе с руководителем регионального отделения ПФР Виктором Чернобровиным (на сайте ПРФ указано, что он по-прежнему считается управляющим) и начальником структурного отдела Рудольфом Зайцевым. Им было предъявлено обвинение в коррупционных и должностных преступлениях.