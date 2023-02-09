Подвыпивший рядовой устроил автогонки вблизи военного полигона

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) вынес приговор в отношении военнослужащего, призванного службу по мобилизации. В состоянии алкогольного опьянения он устроил гонки на «Шкоде» возле военного полигона.

Мужчина ранее был лишен автомобильных прав на один год и десять месяцев по решению мирового судьи судебного участка № 4 Копейска Челябинской области, тем не менее он сел за руль автомобиля марки «Шкода Рапид» после употребления спиртных напитков.

«При этом рядовой, достоверно зная, что запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, начал движение по различным автомобильным дорогам и вблизи контрольно-пропускного пункта военного полигона. Он был остановлен сотрудниками полиции, которые средствами технического измерения установили у него состояние алкогольного опьянения», - сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Рядовой признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.

Приговор в законную силу не вступил.