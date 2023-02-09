Подвыпивший рядовой устроил автогонки вблизи военного полигона

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Консультация юриста: для кого обязательна стажировка
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Сильнейшие фристайлисты России встретились на горнолыжных трассах Миасского курорта
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В челябинской библиотеке отметят годовщину вывода войск из Афганистана
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Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
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Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
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Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
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Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
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В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
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