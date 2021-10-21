21.10.2021
В Челябинской агломерации хотят снизить нижний порог штрафа для безбилетников
21.10.2021
В Челябинской области повысят доступность соцвыплаты на приобретение жилья для многодетных
21.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 22 октября
21.10.2021
Погиб рабочий: в Троицке обрушилось недостроенное здание
21.10.2021
Челябинский «Дебаркадер» впервые расскажет о прекрасном с помощью танцев
21.10.2021
Жителя Миасса в «Telegram» научили готовить наркотики
Погиб рабочий: в Троицке обрушилось недостроенное здание
20.09.2021
Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» начинает отопительный сезон
15.09.2021
С заботой об экологии региона: троицкий завод ROCKWOOL перешел на безотходное производство
16.07.2021
Юнармейцы Троицка собрали «землю доблести» с братских могил советских солдат
09.07.2021
Троицкая ГРЭС увеличила выработку электроэнергии
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021
Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только
18.10.2021
Противопоказания для прививки от ковида и где южноуральцам получить медотвод
15.10.2021