Погиб рабочий: в Троицке обрушилось недостроенное здание

В Троицке (Челябинская область) обрушилось недостроенное здание, под завалами находится рабочий. Он погиб на месте.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-ниформ» в поисково-спасательной службе региона, ЧП произошло сегодня, 21 октября, в 13:40. Обрушилось строящееся здание, расположенное по адресу Гагарина, 32.

Железобетонная плита со второго этажа рухнула и нависала над рабочими. Один человек погиб.

Подробности уточняются.