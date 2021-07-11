Пока хозяева спали: полицейские Магнитогорска спасли от пожара дом в селе Запасное

Сотрудники полиции Магнитогорска в Карталинском районе Челябинской области, помогавшие бороться с разбушевавшейся стихией на юге региона, организовали тушение пожара во дворе одного из частных домов села Запасное.

В ночное время полицейские четвертой роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Магнитогорску Дмитрий Лебедев, Андрей Хасанов, Никита Баландин, Андрей Жаткин, Юрий Соловьев и старшего Кайрат Муртазин осуществляли передвижение по населенному пункту Запасное. Их внимание привлек идущий дым и свет пламени в одном из дворов.

Полицейские установили, что горит хозяйственная постройка вблизи жилого дома, при этом сами хозяева крепко спали, на стук полицейских никто не откликнулся. С целью предотвращения возгорания жилого помещения полицейские приняли решение самостоятельно потушить огонь. Из уцелевшего бака с водой они потушили возгорание и предотвратили дальнейшее распространение огня на жилые постройки.

Утром хозяева дома, узнав о произошедшем, выразили слова благодарности сотрудникам полиции за спасенные жизни и уцелевшее имущество.

В настоящее время решается вопрос о поощрении сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Магнитогорску.