Покупка через интернет: миасец пострадал от действий мошенника

Житель Миасса (челябинская область) хотел купить лодочный мотор на сайте бесплатных объявлений, но пострадал от действий мошенника и потерял более 100 тысяч рублей.

В ОМВД России по г. Миассу обратился 38-летний местный житель. Потерпевший пояснил, что хотел приобрести через сайт бесплатных объявлений лодочный мотор.

Он нашел информацию о продаже детали и созвонился с продавцом. Мужчины договорились о доставке через транспортную компанию. Мнимый продавец для убедительности скинул номер посылки, где были указаны все данные, а так же счет для оплаты. Поверив мошеннику, мужчина перевел свыше 106 тысяч рублей на его счет. Через некоторое время заявитель обратился в транспортную компанию, где ему пояснили, что данной посылки нет. Мужчина сразу написал «продавцу». Он предложил сначала перевести небольшую сумму рублей, чтобы «забронировать» товар», но житель Миасса отказался. После отказа мошенник перестал выходить на связь и удалил переписку. Тогда мужчина понял, что был обманут и обратился в полицию.

Как рассказали в пресс-службе главка, следствием ОМВД России по г. Миассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного противоправного деяния и установление лиц, причастных к его совершению.

Полицейские призывают граждан внимательно относиться к сделкам посредством сети Интернет: не следует осуществлять предоплату и переводить деньги на расчетные счета и счета мобильных телефонов неизвестных физических и юридических лиц, а также переходить на неизвестные ссылки. Тщательно проверяйте информацию о поставщике товаров и услуг. При малейших сомнениях следует отказаться от сделки и покупки.