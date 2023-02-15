Полицейские Чебаркуля задержали жителя Татарстана, который обманывал россиян по всей стране

Чебаркульские полицейские (Челябинская область) задержали жителя Татарстана, подозреваемого в мошенничестве. Он наживался на «продаже» обмундирования. На его счету сотни преступлений.

В полицию обратился житель Чебаркуля, который в социальной сети заказал форменное обмундирование стоимостью около 11 тысяч рублей, однако товар не получил.

«Оперуполномоченный уголовного розыска из группы по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, приступив к раскрытию противоправного деяния, установил схожие обстоятельства преступления, совершенного два года назад. Тогда жертвой преступления стала местная жительница, которая хотела приобрести по объявлению в соцсети палатку, однако лишилась своих денег. Подозреваемый был установлен и задержан чебаркульскими полицейскими в Татарстане, впоследствии осужден мировым судом», - рассказали в региональном полицейском главке.

Объявление о продаже форменного обмундирования, на которое купился житель Чебаркуля, было размещено на той же странице в социальной сети, что и объявление в 2021 году.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и анализа данных, полученных во взаимодействии с финансово-кредитными организациями, оперативники уголовного розыска получили подтверждение своей версии и, выехав в служебную командировку в Заинск Республики Татарстан, задержали местного жителя, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичные деяния не только в Чебаркуле, но и других городах России.

Мошенник размещал объявления о продаже форменного обмундирования и снаряжения в социальной сети, однако своих обязательств по реализации одежды и предметов снаряжения исполнять не собирался, рассчитывая обманным путем завладеть деньгами потенциальных покупателей. Установлена причастность подозреваемого к совершению более сотни аналогичных преступлений по всей стране.