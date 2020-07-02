Полицейские Челябинска ищут жертв гаражных воров

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД Челябинской области задержаны подозреваемые в кражах имущества из гаражей. Автовладельцев, опознавшим на фотографиях свое имущество, просят обратится в полицию.

В Челябинске оперативниками управления уголовного розыска по подозрению в совершении хищений из гаражей задержаны двое мужчин.

«По предварительным данным, от противоправных действий злоумышленников могли пострадать жители не только областного центра, но и близлежащих районов. Установлено, что внутрь гаражей подозреваемые проникали с помощью специальных приспособлений, похищая автомобильные шины, электроприборы, столярные инструменты и другое имущество», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Южноуральцам, опознавшим на фотографиях свое имущество или пострадавшим от аналогичных преступлений и не обратившимся в отдел полиции, необходимо сообщить информацию по номеру 8-912-301-40-88 (управление уголовного розыска) либо по телефонам территориального органа внутренних дел.