Полицейские Челябинска наказали продавцов, спаивающих детей

Челябинские полицейские привлекли к ответственности продавцов, которые продают спиртное подросткам. Им грозят штрафы до полумиллиона рублей.

Продавцов, продающим спиртное детям полицейские Челябинска выявила в рамках третьего этапа оперативно-профилактического мероприятия «Подросток». Он проходит в четыре этапа. Очередной назывался «Подросток-лидер».

«За время проведения третьего этапа оперативно-профилактического мероприятия «Подросток- лидер» было выявлено 125 административных правонарушений, 30 несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности, в том числе за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Также наказаны 34 продавцов, которые продавали спиртное несовершеннолетним. В отношении 47 законных представителей несовершеннолетних были составлены протоколы по статье 5.35 КоАП – «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Также в ходе мероприятия 27 несовершеннолетних и 16 их законных представителей были поставлены на профилактический учет», - сообщила Любовь Гайнулина.

Четвертый этап - «Подросток-Семья» - будет проходить с 10 по 18 августа. Он будет направлен на своевременное выявление фактов жестокого обращения с детьми, выявление безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, подростковых групп антиобщественной направленности, а также на профилактику среди несовершеннолетних алкоголизма, табакокурения и семейного неблагополучия.

Если Вы обладаете сведениями о том, что дети находятся в социально опасном положении, угрожающем их жизни и здоровью, то следует сразу обращать в полицию. Обращения и заявления принимаются в круглосуточном режиме.