Полицейские Челябинска наказали нерадивых подростков и их родителей

В Челябинской области продолжается стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Он проходит в четыре этапа, сотрудники полиции будут проводить его в течение всего лета.

Итоги первого этапа ОПМ «Подросток» подвела начальник УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина. Он назывался «Подросток-здоровье» и был направлен на пропаганду здорового образа жизни, предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции и наркотических средств.

«За время проведения оперативно-профилактического мероприятия было выявлено свыше 160 административных правонарушений. К административной ответственности было привлечено 40 несовершеннолетних и 70 их законных представителей. В отношении 57-ми из них были составлены протоколы по статье 5.35 КоАП – «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Также в ходе мероприятия 25 несовершеннолетних и 10 их законных представителей были поставлены на профилактический учет», - сообщила Любовь Гайнулина.

Сейчас в регионе проводится второй этап оперативно-профилактического мероприятия - «Подросток-Шанс». Он направлен на пресечение совершения несовершеннолетними повторных преступлений и административных правонарушений.

Цель третьего этапа «Подросток-лидер» - он стартует 20 июля.

Четвертый этап «Подросток-Семья» будет проходить с 10 по 18 августа. Он направлен на своевременное выявление фактов жестокого обращения с детьми, выявление безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, подростковых групп антиобщественной направленности, а также на профилактику среди несовершеннолетних алкоголизма, табакокурения и семейного неблагополучия.

Если Вы обладаете сведениями о том, что дети находятся в социально опасном положении, угрожающем их жизни и здоровью, то следует сразу обращать в полицию. Обращения и заявления принимаются в круглосуточном режиме.