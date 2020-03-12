Полицейские Челябинска накрыли наркопритон с любителями «дури», расположенный в Курчатовском районе. Хозяину «нехорошей» квартиры грозит до четырех лет лишения свободы.

На наркопритон, расположенный в квартире в одном из домов по улице Солнечная в Курчатовском районе Челябинска, полицейские регионального главка вышли в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В момент, когда стражи порядка появились на пороге «нехорошего» жилья, там находились любители кайфа.

В ходе осмотра сотрудниками полиции обнаружены и изъяты приспособления для потребления наркотиков, использованные шприцы с остатками вещества.

Было установлено, что хозяин этой квартиры ранее был судим за кражу и имущественные преступления и он сам плотно «сидит» на наркотиках.

«Составлено пять протоколов по статье 6.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – «Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Совершение указанного правонарушения влечет за собой наложение административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Полицейские просят челябинцев сообщать информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к их незаконному обороту, по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14 или 02. Телефоны работают круглосуточно.

Звонки от горожан они ждут и в рамках первого этапа всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»! Она стартует в понедельник, 16 марта.

Ее основная цель - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбора и проверки оперативно-значимой информации.

Напомним, в прошлом году в ходе первого этапа всероссийской акции от горожан поступило порядка 160 сигналов о лицах, употребляющих и распространяющих наркотики. Из них 113 - о фактах незаконного оборота наркотиков. В ходе мероприятия выявлено 26 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.