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Полицейские Челябинска накрыли наркопритон

Происшествия
Сегодня, 16:21
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска выявили притон для употребления наркотиков. Его организовал в своей квартире ранее судимый местный житель, который сам плотно сидит на «дури». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу Челябинску в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявили наркопритон. Он был расположен в квартире дома по улице Агалакова в Ленинском районе. Хозяин жилья также употреблял наркотики. Ранее он уже был судим за их употребление. «Гостей» мужчина впускал к себе не просто так. Платой за вход были наркотические средства.

«В ходе проведения осмотра помещения квартиры полицейскими обнаружены и изъяты предметы, используемые для потребления наркотических средств. Трое посетителей привлечены к административной ответственности по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». За совершение указанного правонарушения предусмотрено наложение административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток», - сообщила исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, сейчас в Челябинской области в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, проходит первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020». Он продлится до 29 июля.

В прошлом году в рамках подобного мероприятия на территории Южного Урала полицейскими было выявлено 79 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, к уголовной ответственности привлечено 60 человек, к административной - 141. Из незаконного оборота изъято более 10 килограммов наркотических средств, в том числе 8,5 килограмм марихуаны, 87 грамм гашиша, 1,4 килограмма маковой соломы, 440 грамм героина.

Челябинцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, а также о местах, где произрастает в больших количествах дикорастущая конопля в органы внутренних дел по телефону службы 02.

Сообщения круглосуточно принимают в дежурной части и районных отделах полиции.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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