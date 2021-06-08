Полицейские Челябинска нашли все «закладки» крупного наркосбытчика из Пласта

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте задержали 22-летнего жителя Пласта (Челябинская область), который успел сделать почти 30 «закладок» на территории Челябинска и выложить их координаты в Интернет-магазин.

Наркосбытчик из Пласта был задержан оперативниками во время раскладывания запрещенных веществ по тайникам.

«Во время проведения личного досмотра у задержанного было обнаружено три свертка со светлым порошком. Содержимое изъятых пакетиков было направлено на исследование, которое показало наличие в представленном веществе синтетического наркотического средства N-метилэфедрона», - рассказала сотрудник пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

В ходе дальнейшей оперативно-следственной работы были обнаружены координаты еще 24 тайников, которые успел сделать сбытчик и выложить в интернет-магазин.

Сотрудники полиции обнаружили все «закладки» и изъяли их содержимое. Эксперты подтвердили наличие в обнаруженных свертках синтетического наркотического средства N-метилэфедрона. Общий вес изъятых из незаконного оборота наркотиков превысил 230 граммов.

Возбуждены уголовные дела. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.