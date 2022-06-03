Полицейские Челябинска пока не могут найти второго налетчика на салон сотовой связи

Сотрудники полиции Челябинска задержали одного из подозреваемых грабеже сотовых телефонов из салона сотовой связи. Его подельнику удалось скрыться, он пока не найден.

В полицию Калининского отдела Челябинска поступило сообщение от сотрудников салона сотовой связи о том, что двое мужчин из кассы похитили около 20 000 рублей, а также восемь сотовых телефонов и другое имущество. Общая сумма ущерба составила более 100 000 рублей.

«Полицейскими установлено, что в магазине по проспекту Победы один из них требовал у продавца передать из кассы деньги, второй в это время разбил витрины молотком и похитил сотовые телефоны и другое имущество. Похищенное злоумышленники сбыли, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска был задержан один из нападавших - ранее судимый, неработающий 22-летний местный житель. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается личность и местонахождение сообщника задержанного.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.