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Полицейские Челябинска сняли с поезда трех пьяных буянов из Курганской области

Происшествия
Сегодня, 15:12
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Транспортные полицейские Челябинска не позволили трем буйным жителям Курганской области добраться до места назначения. Мужчины распивали в вагоне спиртное и громко матерились.

Сообщение о том, что в пассажирском поезде «Анапа - Новокузнецк» трое пассажиров нарушают общественный порядок, активно мешают работе поездной бригады и отдыху других пассажиров, поступило в дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте поздно вечером десятого сентября.

Прибыв к составу, стоявшему на станции в Челябинске, транспортные полицейские установили, что все трое нарушителей общественного порядка проживают в Курганской области, ехали от станции Кропачево до Кургана.

«В пути мужчины, хорошо знакомые между собой, употребляли алкогольные напитки, громко и публично выражались грубой нецензурной бранью. На замечания пассажиров и проводников не реагировали, продолжали нарушать общественный порядок. Начальником поезда было принято решение об отказе данным пассажирам в дальнейшем проезде», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Нарушителей на станции Челябинск высадили из поезда и доставили в дежурную часть, где в отношении каждого из них был составлен протокол об административном правонарушении по части первой статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

 

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