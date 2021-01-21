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Полицейские Челябинска возбудили уголовное дело в отношении жительницы Сочи, которая избила дочь в аэропорту

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Сочи (Краснодарский край), которая в аэропорту городу избила свою дочь сумкой с сувенирами. Ей грозит арест на срок до четырех месяцев.

Инцидент произошел 11 января. Жительница Краснодарского края после конфликта с сотрудниками авиакомпании в аэропорту Челябинска, которые попросили ее выйти из лайнера из-за перевеса ручной клади, избила свою 13-летнюю дочь.

«Пассажирка отправила дочь на посадку, а сама приобретала сувениры в зале внутренних авиалиний. Затем женщина подошла к стойке регистрации, где выяснилось, что у ручной клади перевес, в результате возник конфликт с представителем авиакомпании. Во время конфликта женщина повела себя грубо, выражалась нецензурной бранью. В итоге нарушительницу отстранили от полета. Мать хотела отправить свою несовершеннолетнюю дочь одну, но девочка отказалась», - сообщила сотрудник пресс-службы УТ МВД России по УрФО Вера Кухтина.

В результате, женщина нанесла дочери не менее пяти ударов рукой по голове, а затем еще ударила сумкой с сувенирами. Из-за ран на голове подросток обратилась за помощью к медицинскому работнику.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».