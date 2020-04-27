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Полицейские Челябинска за сутки задержали 55 нарушителей режима самоизоляции

Происшествия
Сегодня, 12:12
Автор: 
Инна Шемаева

Несмотря на все предупреждения о необходимости соблюдать режим самоизоляции, жителя Челябинска отказываются сидеть дома и продолжают разгуливать по улицам города. За прошедшие сутки полицейские проверили 1365 человек. Из них 55 нарушали установленный режим.

Об этом сообщала сегодня, 27 апреля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска руководитель городского управления здравоохранения Наталья Горлова.

«Количество выявленных полицейскими нарушителей за истекшие сутки составило 55 человек. С учетом сложившейся ситуации, учитывая, что впереди майские праздники и никому не нужно на работу, категорически требуется соблюдение режима самоизоляции, нужно оставаться дома, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. У нас город – миллионник, большое скопление людей. Не зря и на федеральном уровне отмечают, что это особая зона риска. Пока нам ситуацию удается контролировать, но она может развернуться в любую сторону, если не соблюдать режим самоизоляции», - сообщила руководитель управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

Полицейские Челябинска в ежедневном режиме продолжают проведение мероприятий, направленных на проверку соблюдения жителями режима повышенной готовности. Сегодня в городе работают 16 передвижных пунктов полиции. Стражи порядка оснащены планшетными компьютерами с доступом к базе данных лиц, которым управлением Роспотребнадзора вынесены предписания об изоляции сроком на 14 дней.

«У нас продолжается работа с медиками по отработке списка граждан, имеющий постановление Роспотренадзора, проводится профилактическая работа с горожанами в общественных местах и пространствах. Также контролируются пункты временного размещения, которые расположены в поселке Шершни и по улице Чапаева», - сказал начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов.

Содействие сотрудникам полиции оказывают представители управления Росгвардии по Челябинской области.

«В Челябинске сотрудники Росгвардии совместно с коллегами из полиции проводят комплекс мероприятий по выявлению нарушений режима повышенной готовности, действующего в регионе. Стражи порядка проводят в общественных местах с гражданами профилактические беседы, напоминают им о соблюдении правил изоляции и предупреждают об административной ответственности, наступающей за нарушение режима повышенной готовности», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Полицейские также напоминают челябинцам, что существует административная ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Законодательством Российской Федерации предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной до тридцати тысяч рублей.

«При наступлении последствий в результате данного нарушения ответственность будет более строгой. Так, в соответствии с частью второй статьи 20.6.1 для граждан размер штрафа увеличится и составит от пятнадцати до тридцати тысяч рублей. В первую очередь, к административной ответственности за несоблюдение правил поведения при режиме повышенной готовности, привлекаются нарушители общественного порядка», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Как сообщало ранее агентство "Урал-пресс-информ", 31 марта губернатор региона Алексей Текслер подписал распоряжение, обязывающее южноуральцев находиться по месту прописки или пребывания и воздерживаться от выхода на улицу без крайней необходимости. Исключением являются случаи обращения за экстренной помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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