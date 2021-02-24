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Полицейские Челябинска задержали двух наркоторговцев

В Челябинске полицейские задержали местных жителей, которые намеревались продавать наркоманам мефедрон. Один из них водворен в изолятор временного содержания.

На территории Курчатовского, Металлургического и Тракторозаводского районов города сотрудниками полиции за незаконный оборот наркотических средств задержаны четверо жителей в возрасте от 20 до 36 лет, один из которых ранее судим.

«В ходе досмотра у задержанных полицейские обнаружили и изъяли в общей массе около восьми синтетических наркотических средств, а также 2,67 граммов героина. Установлено, что двое из подозреваемых хранили наркотики с целью последующего сбыта», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По данному факту возбуждено уголовно дело, предусмотренного частью третьей статьи 30 частей третьей и четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Один из задержанных в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания