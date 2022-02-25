Полицейские Челябинска задержали интернет-мошенника из Екатеринбурга

Сотрудники полиции Челябинска задержали подозреваемого в мошенничествах, совершенных посредством сети Интернет. Ущерб составил треть миллиона рублей.

Аферистом оказался житель Екатеринбурга. На его счету девять эпизодов мошенничества.

«Полицейские установили, что подозреваемый осенью 2021 года разместил на одном из интернет-сайтов объявления о продаже автомобильных колес. Злоумышленник предлагал покупателям внести на его карту предоплату в размере от шести до 48 тысяч рублей, а после получения денежных средств блокировал номера телефонов потерпевших и переставал выходить на связь», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

От действий мошенника пострадали четверо челябинцев и пять жителей других городов России. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские в очередной раз призывают горожан к бдительности: «Будьте внимательны при общении с неизвестными и совершении различных сделок в сети Интернет. Если вы сомневаетесь, лучше отменить сделку или обратиться за консультацией к специалисту. Никогда не оформляйте кредиты по принуждению незнакомцев, не сообщайте пароли от своих банковских карт и не переводите денежные средства на сторонние счета. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит в том числе и от принятых вами решений».