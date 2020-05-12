ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Полицейские Челябинска задержали мигранта с крупной партией героина

Происшествия
Сегодня, 13:04

Стражи порядка Челябинска задержали жителя соседней республики, у которого нашли 48 пакетиков с героином. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

При надзоре за дорожным движением в Ленинском районе был остановлен автомобиль ВАЗ-2114. При проверке документов, пассажир автомобиля вел себя беспокойно и подозрительно. Инспекторами было принято решение о его досмотре.

«У пассажира, жителя соседнего региона, было обнаружено и изъято 48 пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. Мужчину задержали и доставили в районный отдел полиции. Изъятое вещество было направлено на экспертизу. По результатам проведенного исследования установлено, что в изъятых полицейскими свертках находится наркотическое средство – героин», - сообщил начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску Сергей Луценко.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 и частью четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Наркотики
Происшествия
14.04.20 14:17
Полицейские Челябинска накрыли нарколабораторию
Происшествия
06.04.20 14:53
В Миассе будут судить организатора ОПГ, который вовлек своего отца в распространение наркотиков
Происшествия
30.03.20 16:42
Полицейские Челябинска ливидировали очередной наркопритон
Происшествия
12.03.20 16:05
Полицейские Челябинска накрыли наркопритон
08.05.20 15:48
В Челябинске на берегу реки Миасс горит камыш
08.05.20 12:55
Жителя Верхнего Уфалея, напавшего на бригаду скорой помощи, отправили в колонию
07.05.20 16:57
Евгения Пашкова, проходящего по «делу Тефтелева», оставили под стражей
07.05.20 16:41
Власти Челябинска лишили денег ветерана Великой Отечественной войны
07.05.20 16:39
В Копейске автозак с заключенными врезался в иномарку
07.05.20 16:36
Горящую с марта свалку Златоуста поливают водой и засыпают шлаком
07.05.20 14:23
В Челябинске мигранта простили за взятку полицейскому
07.05.20 12:47
Замминистра строительства Челябинской области предъявлено обвинение в получении взятки
07.05.20 11:15
Рецидивисту из Магнитогорска придется отбывать срок за алименты
06.05.20 16:55
Полицейские Челябинска задержали 500 человек за нарушение режима повышенной готовности
Общество
Сегодня, 12:08
Число пациентов с коронавирусом в Челябинском области достигло 1289
Спорт
Сегодня, 11:38
Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»
Экспресс-антистресс
Новости
Сегодня, 12:25
Происшествия
В Копейске будут судить участников ОПГ, похищавших средства материнского капитала
Сегодня, 12:10
Федерация
ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы
Сегодня, 11:35
Общество
Южноуральцев зовут поучаствовать в «коронавирусном» конкурсе на самую креативную маску
Сегодня, 11:13
Федерация
Россиян поставят на сканер: новосибирские ученые разработали удаленный мониторинг состояния здоровья
Сегодня, 10:35
Происшествия
Полиция Челябинска начала борьбу с «разливайками»
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Сегодня, 12:25
Происшествия
В Копейске будут судить участников ОПГ, похищавших средства материнского капитала
Сегодня, 10:35
Происшествия
Полиция Челябинска начала борьбу с «разливайками»
Вчера, 13:28
Происшествия
В Челябинской области этой ночью случился серьезный пожар на птицефабрике
08.05.20 16:53
Происшествия
На отвалах коркинского угольного разреза загорелась сухая трава
08.05.20 16:09
Происшествия
Огнеборцы Челябинской области вторые сутки спасают Ильменский заповедник от огня
Теги
УМВД по городу Челябинску
Челябинск
Наркотики
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика