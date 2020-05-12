Полицейские Челябинска задержали мигранта с крупной партией героина

Стражи порядка Челябинска задержали жителя соседней республики, у которого нашли 48 пакетиков с героином. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

При надзоре за дорожным движением в Ленинском районе был остановлен автомобиль ВАЗ-2114. При проверке документов, пассажир автомобиля вел себя беспокойно и подозрительно. Инспекторами было принято решение о его досмотре.

«У пассажира, жителя соседнего региона, было обнаружено и изъято 48 пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. Мужчину задержали и доставили в районный отдел полиции. Изъятое вещество было направлено на экспертизу. По результатам проведенного исследования установлено, что в изъятых полицейскими свертках находится наркотическое средство – героин», - сообщил начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску Сергей Луценко.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 и частью четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.