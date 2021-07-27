Полицейские Челябинска задержали организаторов крупного сбыта наркотиков

В Челябинске оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД области по подозрению в незаконном сбыте наркотиков задержали трех выходцев из ближнего зарубежья. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудниками регионального УНК ГУ МВД при силовой поддержке отряда «Гром» ГУ МВД области подозреваемые задержаны на территории Советского района Челябинска. В организованном ими тайнике рядом с местом проживания обнаружено и изъято 245 свертков с наркотическим средством – героин, хранимым с целью дальнейшего сбыта. Также на территории Ленинского и Центрального районов города Челябинска обнаружены и изъяты еще 23 свертка с порошкообразным веществом. Изъятое направлено на экспертизу.

Как сообщили в региональном полицейском главке, при проведении обыска по месту жительства задержанных в одной из гостиниц областного центра обнаружен упаковочный материал, сотовые телефоны.

Возбуждено уголовное дело. В соответствии с законодательством задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.