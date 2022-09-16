Полицейские Челябинска задержали парней, которые зарабатывали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

Челябинские полицейские задержали двух молодых парней, которые обманывали пожилых людей, сообщая им, что их родственники попали в ДТП. Бабушки отдавали мошенникам все свои сбережения, только чтобы спасти своих родных от уголовного преследования.

В полицию Челябинска обратились две жительницы областного центра. Одной из них 84 года, второй уже 92. Они отдали мошенникам 500 и 150 тысяч рублей соответственно.

«Потерпевшие рассказали, что им позвонили неизвестные и сообщили, что родственники женщин стали виновниками ДТП, вследствие чего пострадали люди, которым требуются деньги на лечение. Введенные в заблуждение женщины отдали накопленные сбережения злоумышленникам», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Полицейские задержали двух не работающих, ранее не судимых местных жителей 19-ти и 20-лет.

Установлено, что один подозреваемый приходил к потерпевшим за деньгами, после чего отдавал их напарнику, который осуществлял дальнейшие денежные переводы через банкомат неустановленным лицам, оставляя часть денежных средств себе. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются их возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции напоминают челябинцам о бдительности в отношении подобных ситуаций. Необходимо сразу перезвонить родственнику, чтобы подтвердить или опровергнуть полученную информацию. Обычно этого бывает достаточно, чтобы выйти из-под влияния злоумышленников. Даже если родственник не берет трубку, стоит позвонить кому-либо еще из вашего окружения, чтобы не вовлеченный в панические эмоции человек смог трезво оценить происходящее. В случае, если вы лишились денежных средств, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску 265-02-00, 266-14-14, 02, либо обратиться в районный отдел полиции по месту совершения противоправного деяния.