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Полицейские Челябинска задержали жителя Башкортостана, который вез к себе на родину крупную партию наркотиков

Происшествия
Сегодня, 16:28
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске сотрудниками ГИБДД был задержан житель республики Башкортостан, у которого были найден мефедон в особо крупном размере. Он вез его, для того, чтобы делать «закладки» у себя на родине

Инспекторы полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску остановили для проверки документов иномарку, за управлением которого находился ранее несудимый житель Башкортостана.

«При общении с полицейскими мужчина явно нервничал, и было принято решение о досмотре транспортного средства, в ходе которого инспекторами ДПС обнаружено и изъято наркотическое синтетическое средство мефедрон общей массой около 100 граммов. Полицейскими установлено, что задержанный через сеть Интернет планировал сбыть наркотики посредством тайников – закладок на территории Республики Башкортостан», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД
России по городу Челябинску Марина Талипова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Завтра, 14 августа, в Челябинской области стартует второй этап операции «Мак-2020», направленной на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Она продлится неделю.

В прошлом году за время данной операции было уничтожено 722 очага дикорастущих наркокультур, общая площадь которых составила более 525 тысяч квадратных метров.  Из незаконного оборота изъято более 18 килограммов наркотических средств, в том числе 15,1 килограмм марихуаны, 87 грамм гашиша, 1,4 килограмма маковой соломы порядка 400 граммов героина.

Добавим, челябинцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических веществ, по телефону в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14 или 02.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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